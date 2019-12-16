В Энгельсе маршрутка с пассажирами врезалась в столб

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-16T13:28:29+03:00

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В Энгельсе Саратовской области днем 16 декабря случилось ДТП с пассажирским автобусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла около 12 часов напротив дома №68а по улице Студенческая.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса маршрута №416А не справился с управлением. Автобус врезался в столб.

На тот момент в салоне находились 12 пассажиров. Четверо из них были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU