2019-12-16T11:35:46+03:00
Происшествия

Водитель Chery Amulet погиб в ДТП с большегрузом под Саратовом

По предварительной версии, водитель автовоза не справился с управлением
Екатерина Семенова
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На трассе в Воскресенском районе мужчина погиб в ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась около девяти утра на 236-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.

По предварительным данным, 27-летний водитель автовоза Scania не справился с управлением. Большегруз врезался в Chery Amulet, за рулем которой находился 26-летний мужчина.

Водитель легковушки погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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