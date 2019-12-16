Отключено отопление в центре Саратова

СЕГОДНЯ 10:07 2019-12-16T10:35:53+03:00

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В центре Саратова отключено отопление.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», ведутся восстановительные работы на тепловой камере на пересечении улиц Радищева и Советская.

Повреждение выявлено во время контрольного обхода теплового комплекса. На месте был оперативно организован ремонт. На время отключения тепла будет организован мониторинг температуры в помещениях.

Работы будут идти в усиленном режиме. Задействованы две бригады и пять единиц техники. Запустить подачу теплоресурса планируется к шести вечера.

Отопление отключено в домах на улицах Радищева, Соборная, Советская, Сакко и Ванцетти, Московская, Первомайская, Соборная и Театральная площади, проспект Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU