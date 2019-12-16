Под Саратовом студент залез в дом пенсионерки с пистолетом
Злоумышленник требовал у сельчанки деньги
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В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области парень решил залезть в дом к пенсионерке и попал под уголовное дело.
- Днем 14 декабря 78-летняя жительница села Липовка рассказала, что ночью кто-то отжал пластиковое окно ее дома, залез внутрь, начал угрожать предметом, похожим на пистолет, и требовать денег, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по региону.
Правоохранители доставили в отдел 16-летнего парня, студента второго курса из того же села. Злоумышленник признался в преступлении.
ИСТОЧНИК KP.RU