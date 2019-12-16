Саратов залило ядовито-зеленой жидкостью

СЕГОДНЯ 08:42 2019-12-16T08:43:42+03:00

Жители пошутили, что это «Тархун» [фото]

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На 2-м Московской проезде, в Ленинском районе Саратова, из-под земли начала вытекать ядовито-зеленая жидкость.

Об этом в группе «Саратов онлайн» сообщил пользователь под именем Алексей Николаевич. По его словам, жидкость появилась возле дома №14.

Фото соцсетей

Участники группы принялись состязаться в остроумии, высказывая предположения, что это может быть такое: «Тархун», антифриз, артефакт из игры «Сталкер». Многие предлагают звонить охотникам за привидениями.

Фото соцсетей

Один из пользователей считает, что это вода, окрашенная специальным веществом для выявления места протечки.

ИСТОЧНИК KP.RU