ГИБДД Саратовской области предупреждает водителей о тумане

СЕГОДНЯ 07:50 2019-12-16T07:50:38+03:00

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ГИБДД Саратовской области предупреждает водителей об опасности поездок во время тумана.

- Не забудьте включить ближний свет фар, увеличить дистанцию до других транспортных средств, избегать резких торможений и перестроений. Лучше не обгонять — это один из самых опасных маневров, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

В условиях тумана пешеходам тоже стоит быть начеку: прикрепить к одежде световозвращающие элементы, переходить дорогу в строго отведенных для этого местах, убедившись, что водители вас пропускают.

ИСТОЧНИК KP.RU