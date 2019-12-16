ГИБДД Саратовской области предупреждает водителей о тумане
Сотрудники Госавтоинспекции напомнили несколько важных правил
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ГИБДД Саратовской области предупреждает водителей об опасности поездок во время тумана.
- Не забудьте включить ближний свет фар, увеличить дистанцию до других транспортных средств, избегать резких торможений и перестроений. Лучше не обгонять — это один из самых опасных маневров, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.
В условиях тумана пешеходам тоже стоит быть начеку: прикрепить к одежде световозвращающие элементы, переходить дорогу в строго отведенных для этого местах, убедившись, что водители вас пропускают.
ИСТОЧНИК KP.RU