Саратовский ТЮЗ представил свою версию «Золушки»

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-15T16:07:22+03:00

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15 декабря на сцене Театра юного зрителя состоялась премьера спектакля «Наша Золушка». Постановка является оригинальной сценической версией по мотивам всемирно известной сказки. Режиссером спектакля выступила Екатерина Гороховская (Санкт-Петербург).

Артисты ТЮЗа попытались заново прочесть классическую историю и воплотить ее на сцене. Режиссер предложила каждому актеру вложить в поступки героев новые смыслы. Сценические находки записала и оформила в пьесу завлит ТЮЗа Анастасия Колесникова.

Фото Армена Осипяна

Спектакль «Наша Золушка» сочиняли артисты театра, а также постановочная группа, собранная режиссером Екатериной Гороховской. Знаем ли мы, как звали Золушку, каковы ее внутренние переживания, кем были ее родители? Новая постановка дает ответы на эти вопросы.

Фото Армена Осипяна

Яркие и оригинальные костюмы для спектакля подготовила художник по костюмам Фагиля Сельская (Москва). Над сценографией работал Александр Вотяков (Магнитогорск). Хореография и музыка Юлии Колченской (Санкт-Петербург). Художником по свету выступил Тарас Михалевский (Москва). Благодаря работе постановочной группы, на сцене воссоздается волшебный мир, в котором живут герои Шарля Перро.

Фото Арменя Осипяна

Золушка, которую зовут Елена (Мария Лучкова/Елена Краснова), живет со своим отцом, вельможей Георгом (Алексей Карабанов). Мать девушки рано умерла. Вскоре отец нашел себе вторую жену, Элеонору (Виктория Самохина), у которой было две дочери Софи (Анна Соседова) и Элизабет (Вера Яксанова). Они сразу не полюбили дочь Георга, так как, по их мнению, она была неуклюжа и некрасива.

Фото Армена Осипяна

Однажды к ним домой в роскошных нарядах приходят четыре министра. Они объявляют о бале, на который приглашаются все девушки королевства. В спектакле были точно показаны чуткий характер Золушки и корытные цели мачехи Элеоноры. Историю Золушки рассказывают зрителям три добрых эльфа Эль, Оль и Рина (Александр Степанов, Ольга Лисенко, Ирина Протасова).

Фото Армена Осипяна

Оригинально была решена сцена, в которой Золушка отправляется вместе с феей (Тамара Цихан) и эльфами отправляется на бал. Они не поехали на карете, а полетели на ней.

Фото Армена Осипяна

На бал все девушки приходят в одинаковых черных платьях, но вскоре каждая из них быстро придумывает, как сделать свой наряд оригинальным. Исключением стала Золушка, которая появилась на балу в желтом платье.

Фото Армена Осипяна

От зрительного зала на сцену проложен подиум, по которому герои поднимались на сцену. Представление невест на балу превращается в модный показ. Каждая невеста мечтает выйти замуж за сына короля, но о любви речь не идет. Принц в спектакле ТЮЗа не совсем такой, каким мы его себе представляли. В постановке «Наша Золушка» каждый стремиться найти свое счастье и вскоре находит.

Фото Армена Осипяна

С особым трепетом юные зрители следили за сценой, где фея превращает тыкву в карету, а также где Золушка теряет свою туфельку.

Фото Армена Осипяна

Спектакль «Наша Золушка» содержит в себе много оригинальных режиссерских находок. Нетривиальные костюмы героев завораживают зрителей. Каждый актер погружается в своего персонажа и показывает его истинный характер. «Наша Золушка» заставит смеяться и даже грустить, как юного зрителя, так и взрослого.

Фото Армена Осипяна

Новая постановка ТЮЗа способна погрузить в волшебный мир и заставить каждого поверить в чудо. В финале, когда одна из дочерей мачехи отдает потерянную туфельку Золушке, маленькие зрители радостно вздыхают.

Следующие показы состоятся 21, 22, 27 и 28 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU