Панков: Глава Росгвардии поддержал предложение Володина о создании кадетской школы

СЕГОДНЯ 20:02 2019-12-14T20:02:23+03:00

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В Саратове планируется создать кадетскую школу при Росгвардии, с такой инициативой выступил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Об этом в своём телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

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- Сегодня за целый день пришлось много посетить мест. Шёл выбор территории под строительство кадетской школы при Росгвардии. С такой просьбой к главе ведомства обратился Вячеслав Володин. Директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов поддержал это предложение. И уже сегодня в Саратов прибыла группа представителей Росгвардии. Ее возглавил заместитель главы Росгвардии генерал - лейтенант юстиции Олег Плохой, прибыли специалисты ведомства. Приятно, в составе группы был мой коллега, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции, советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

Мы смотрели много вариантов. Это и монтажный техникум, и новые площадки в Кировском и Ленинском районах. Создание у нас такого учебного заведения даст и новые рабочие места, и возможность нашим ребятам обучаться в таком престижном учебном учреждении Росгвардии, – пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU