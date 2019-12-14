Саратовский «Кристалл» уступил «Чебоксарам»

СЕГОДНЯ 17:59 2019-12-14T18:29:04+03:00

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Сегодня, 14 декабря, в Чебоксарах прошла встреча «Чебоксары-Арена» с саратовским «Кристаллом», на которую пришли 930 человек.

По информации паблика саратовской команды в соцсети «ВКонтакте», саратовцы сделали гораздо меньше бросков, в том числе и в створ.

Гости забросили шайбу в ворота местной команды в первом и третьем периодах, однако хозяева оказались более активными.

Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу «Чебоксары-Арена».

ИСТОЧНИК KP.RU