В Саратове парни украли панду из цветочного магазина

СЕГОДНЯ 16:23 2019-12-14T16:23:56+03:00

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Сегодня, 14 декабря, компания молодых людей украли игрушечную панду из цветочного магазина в Волжском районе Саратова.

По информации портала «ЧП-Саратов», их действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах отчетливо видно, что пока один из парней отвлекает продавца, другой тайком берет игрушку.

Если работники или директор магазина напишут заявление в полицию, то граждан ждет ответственность и возбуждение уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU