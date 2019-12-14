В Саратове парни украли панду из цветочного магазина
Злоумышленников запечатлела камера
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Сегодня, 14 декабря, компания молодых людей украли игрушечную панду из цветочного магазина в Волжском районе Саратова.
По информации портала «ЧП-Саратов», их действия зафиксировала камера видеонаблюдения.
На кадрах отчетливо видно, что пока один из парней отвлекает продавца, другой тайком берет игрушку.
Если работники или директор магазина напишут заявление в полицию, то граждан ждет ответственность и возбуждение уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU