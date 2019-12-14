Саратовцев ждет встреча с героями мультфильма «Холодное сердце»

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-14T15:35:47+03:00

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В поселке Солнечный Саратова 19 декабря горожан ждет театрализованное представление «Эльза и Олаф на новогоднем балу».

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, гостей мероприятия ждет встреча с героями мультфильма «Холодное сердце», а также Дедом Морозом и Снегурочкой, а также серебряное шоу и подарок.

Зимняя сказка пройдет в 10:00, 11:30 и 17:00 в клубе «Солнечный» на улице Мамонтова, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU