Саратовцев ждет встреча с героями мультфильма «Холодное сердце»
Мероприятие пройдет в поселке Солнечный
Изменить размер текста:
В поселке Солнечный Саратова 19 декабря горожан ждет театрализованное представление «Эльза и Олаф на новогоднем балу».
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, гостей мероприятия ждет встреча с героями мультфильма «Холодное сердце», а также Дедом Морозом и Снегурочкой, а также серебряное шоу и подарок.
Зимняя сказка пройдет в 10:00, 11:30 и 17:00 в клубе «Солнечный» на улице Мамонтова, 2.
ИСТОЧНИК KP.RU