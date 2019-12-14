В Саратове рецидивист ударил женщину из-за 45 рублей
Полиция Ленинского района раскрыла нападение на 42-летнюю безработную женщину.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 13 ноября в 20:00 у дома №93 на проспекте 50 лет Октября неизвестный отобрал у нее сумку и ударил по лицу.
В женском аксессуаре лежали документы, телефон Alcatel и 45 рублей.
Вчера, 13 декабря, выяснилось, что преступление совершил 31-летний следственно-арестованный рецидивист.
Мужчина признался, что выкинул сумку с деньгами, а телефон продал за 500 рублей в районе рынка в поселке Солнечный. Вырученную сумму он потратил на себя.
На гражданина завели уголовное дело, не меняя избранную меру пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU