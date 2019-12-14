В Саратове из-за обесточки встали 11 маршрутов трамваев и троллейбусов

СЕГОДНЯ 13:47 2019-12-14T13:47:32+03:00

Движение прервалось более часа назад

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Сегодня, 14 декабря, в Саратове из-за обесточки встали трамваи № 3, 10, 11 и троллейбусы № 1, 2, 2а, 3, 5, 10, 15, 16.

В профильном паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что «тройки» поедут от 6-й Дачной только после восстановления движения.

Маршрут №10 следует от Октябрьского поселка только до Детского парка, 11-й от 6-го квартала до улицы Осипова.

Троллейбусы №5 и 10 едут только до ЦКР.

ИСТОЧНИК KP.RU