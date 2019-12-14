В Энгельсе прошла выставка-конкурс праздничной новогодней атрибутики

СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-14T10:52:07+03:00

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В центре народного творчества «Дружба» Энгельса состоялась традиционная выставка-конкурс праздничной новогодней атрибутики, организованная отделом народного творчества учреждения.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, на выставке учащиеся ДШИ №1, ДШИ №2, ДОУ №57, ДОУ №66, воспитанники творческое кружков районных домов культуры и досугов, ИЗО-студии «Диво» представили около 300 работ.

Гостей мероприятия ждала встреча со сказочными персонажами: снеговиком, домовенком Кузей и снежинками. Ребята играли, отгадывали загадки, танцевали и пели караоке с любимыми героями, читали пожелания и принимали подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU