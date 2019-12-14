Саратов получил еще одну партию коммунальной техники

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-14T10:33:37+03:00

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Сегодня, 14 декабря, на Театральной площади прошла церемония вручения ключей дорожно-эксплуатационной техники городу.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города» получили четыре автогрейдера, один снегопогрузчик лаповый, две единицы измельчителя пней и две единицы оборудования для гидропосева. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил дорожников.

- Нам очень важно, чтоб население понимало, чтоб вы понимали, что это не последнее решение по обеспечению техникой города Саратова. Мне кажется, что зима начала вас пугаться и кроме мороза нам осадков никаких не дает. Но надо быть готовым во всеоружии к любым погодным условиям, — сказал глава региона.

Отметим, что до конца года ожидается поступление 112 единиц спецтехники и навесного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU