В Саратове рецидивист обокрал автомойку

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-14T10:27:19+03:00

Он присвоил себе 111 тыс. рублей

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Полиция Волжского района раскрыла кражу с автомойки, которая произошла в августе 2019 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестный находился на СТО, расположенном в гараже на улице Глебучев Овраг в Саратове и унес оттуда 110 тыс. рублей.

Вчера, 13 декабря, полиция задержала предполагаемого преступника, им оказался 36-летний рецидивист. Мужчина признался, что потратил чужие деньги на себя.

На него завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU