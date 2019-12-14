В Саратове рецидивист обокрал автомойку
Он присвоил себе 111 тыс. рублей
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Полиция Волжского района раскрыла кражу с автомойки, которая произошла в августе 2019 года.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестный находился на СТО, расположенном в гараже на улице Глебучев Овраг в Саратове и унес оттуда 110 тыс. рублей.
Вчера, 13 декабря, полиция задержала предполагаемого преступника, им оказался 36-летний рецидивист. Мужчина признался, что потратил чужие деньги на себя.
На него завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU