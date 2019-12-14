Изменена схема движения на Привокзальной площади в Саратове

СЕГОДНЯ 09:29 2019-12-14T09:29:48+03:00

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В Саратове на Привокзальной площади изменилась организация движения транспорта.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, установленные дорожные знаки регулируют поток машин по новым правилам.

Высадить и посадить к себе пассажиров можно на стоянке, которая расположена справа от центрально входа в железнодорожный вокзал. Находится там можно всего 15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU