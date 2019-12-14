В Саратове мужчина выронил украденного теленка при попытке скрыться от гаишников
В Ленинском районе 13 декабря в 00:45 у дома №15 на 4-м Московском проезде дорожные инспекторы остановила грузовик, из кузова которого при повороте выпал теленок.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 39-летний водитель не отреагировал на требования остановиться, выпрыгнул из машины и побежал.
Выяснилось, что в кузове находилось еще трое таких же животных и они украденные.
В отдел обратилась 57-летняя гражданка и рассказала, что этой ночью неизвестный снял часть забора на участке в СНТ «Факел», проник внутрь и унес из сарая четырех телят.
Сумма ущерба составила 200 тыс. рублей.
Именно эти животные находились в грузовике, владельца которого задержали и доставили в отдел, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU