В Саратове мужчина выронил украденного теленка при попытке скрыться от гаишников

СЕГОДНЯ 09:04 2019-12-14T09:05:00+03:00

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В Ленинском районе 13 декабря в 00:45 у дома №15 на 4-м Московском проезде дорожные инспекторы остановила грузовик, из кузова которого при повороте выпал теленок.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 39-летний водитель не отреагировал на требования остановиться, выпрыгнул из машины и побежал.

Выяснилось, что в кузове находилось еще трое таких же животных и они украденные.

В отдел обратилась 57-летняя гражданка и рассказала, что этой ночью неизвестный снял часть забора на участке в СНТ «Факел», проник внутрь и унес из сарая четырех телят.

Сумма ущерба составила 200 тыс. рублей.

Именно эти животные находились в грузовике, владельца которого задержали и доставили в отдел, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU