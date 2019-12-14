Под Саратовом КамАЗ при развороте влетел в ВАЗ
Машины ехали в одну сторону
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Вчера, 13 декабря, в 10:30 на 327 км трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград, 59-летний водитель КамАЗ 354115 с полуприцепом устроил ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным мужчина не убедился, правильно ли он разворачивается, и влетел в ВАЗ-21102 под управлением 33-летнего гражданина.
Автомобили ехали в попутном направлении.
В результате столкновения 68-летней пассажирке легковушки потребовался осмотр врачей, ее отпустили, назначив амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU