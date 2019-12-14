Роспотребнадзор проконсультировал саратовцев по вопросам такси и каршеринга

СЕГОДНЯ 08:38 2019-12-14T08:38:52+03:00

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С 11 по 25 ноября в управлении Роспотребнадзора по Саратовской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» работала «горячая линия» по вопросам оказания услуг такси и каршеринга.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, за это время поступило 63 обращения, в основном по поводу разъяснения законодательства с целью повышения потребительской грамотности, предупреждения нарушения своих прав.

Граждане интересовались, что делать, если водитель грубо себя ведет, правомерно ли завышать цену проезда в праздники, обязательно ли дополнительно платить за провоз багажа на заднем сиденье автомобиля, а также что делать, если причинен ущерб здоровью или имуществу вследствие оказания некачественных услуг такси.

Специалисты подробно ответили на вопросы местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU