В Саратове на улице Мира у мужчины из портфеля вынули квадрокоптер
Задержан предполагаемый вор
Изменить размер текста:
Полиция Ленинского района раскрыла кражу квадрокоптера у 32-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 11 декабря с 1:20 до 1:30 в помещении магазина на улице Мира из его портфеля кто-то вынул квадрокоптер.
Вчера, 13 декабря, по подозрению в преступлении стражи порядка задержали безработного 47-летнего мужчину.
Тот признался, что продал чужую технику неизвестному за 700 рублей на Гвардейской улице, а деньги потратил.
На гражданина завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU