В Саратове на улице Мира у мужчины из портфеля вынули квадрокоптер

СЕГОДНЯ 08:28 2019-12-14T08:28:41+03:00

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Полиция Ленинского района раскрыла кражу квадрокоптера у 32-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 11 декабря с 1:20 до 1:30 в помещении магазина на улице Мира из его портфеля кто-то вынул квадрокоптер.

Вчера, 13 декабря, по подозрению в преступлении стражи порядка задержали безработного 47-летнего мужчину.

Тот признался, что продал чужую технику неизвестному за 700 рублей на Гвардейской улице, а деньги потратил.

На гражданина завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU