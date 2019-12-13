В подъезде дома в Саратове найден труп с переломанными костями
Задержан подозреваемый
Фото СУ СКР по Саратовской области
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В подъезде дома на улице Чернышевского в Саратове 13 декабря был найден труп.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на вид погибшему 30-40 лет, на теле имеются травмы.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала сочетанная травма и переломы костей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас задержан подозреваемый – 25-летний местный житель.
Следователи устанавливают личность погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU