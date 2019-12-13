2019-12-13T18:37:47+03:00
Происшествия

В подъезде дома в Саратове найден труп с переломанными костями

Задержан подозреваемый
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В подъезде дома на улице Чернышевского в Саратове 13 декабря был найден труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на вид погибшему 30-40 лет, на теле имеются травмы.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала сочетанная травма и переломы костей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас задержан подозреваемый – 25-летний местный житель.

Следователи устанавливают личность погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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