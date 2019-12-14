В субботу днем в Саратовской области пройдет слабый снег

СЕГОДНЯ 07:40 2019-12-14T07:40:01+03:00

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В Саратовской области сегодня днем, 14 декабря, местами пройдет слабый снег.

- Погода ожидается облачной с прояснениями. Местами будет туман и изморозь, сложное отложение, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5–10 м/с.

Столбик термометра днем будет колебаться от −2 до −7 градусов, а в Левобережье области опустится до −12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU