В субботу днем в Саратовской области пройдет слабый снег
Ветер подует со скоростью 5–10 м/с
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В Саратовской области сегодня днем, 14 декабря, местами пройдет слабый снег.
- Погода ожидается облачной с прояснениями. Местами будет туман и изморозь, сложное отложение, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5–10 м/с.
Столбик термометра днем будет колебаться от −2 до −7 градусов, а в Левобережье области опустится до −12 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU