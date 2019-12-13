2019-12-13T15:58:52+03:00
Общество

В Саратовской области пройдет отбор среди школьников на телевизионную программу «Умники и умницы»

Олимпиада будет посвящена Году памяти и славы
Дарья Вострикова
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В 2020 году в Саратовской области во второй раз пройдет отбор среди школьников для участия во всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиаде школьников «Умники и умницы».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, победители телепроекта зачисляются в Московский государственный институт международных отношений МИД России без вступительных испытаний.

В отборе в рамках региональной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники Земли Саратовской» примет участие автор и ведущий программы, кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО МИД России Юрий Вяземский. Ее финал пройдет в мае.

Тема олимпиады в 2020 году — «Саратовский край — фронту и тылу». Она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и проведению в России Года памяти и славы.

Принять участие могут десятиклассники. Им предстоит пройти испытания, которые построены на основе знаний и владения информацией в соответствии с заданным перечнем литературы, состоящим из 16 книг. Все они посвящены Саратову в годы Великой Отечественной войны и изданы в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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