2019-12-13T15:53:48+03:00
Общество

Саратовцам рассказали, как правильно выбрать духи

Нужно обращать внимание на информацию о товаре
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В преддверии новогодних праздников жители Саратовской области начинают выбирать подарки родным и близким. Одним из видов таких презентов являются духи.

Как рассказали «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре по Саратовской области, парфюм должен соответствовать требованиям Технического регламента и ГОСТа.

При покупке гражданину должны дать ознакомиться с ароматом на тестерах или прокапанных бумажках. Можно попросить проверить содержимое запечатанной коробки с духами и проверить работу самой аэрозольной упаковки.

На упаковке, этикетке, открытке или листе-вкладыше должно быть написано наименование и назначение продукции, кто является изготовителем и где находится эта организация, страна происхождения товара, его номинальное количество, срок годности, описание условия хранения и мер предосторожности, номер партии или код для идентификации, список ингредиентов или состав продукции, описание применения товара и что будет, если неправильно им воспользоваться.

Список ингредиентов может быть представлен либо на государственном языке, либо в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с использованием букв латинского алфавита.

Продавец по требованию потребителя обязан показать товарно-сопроводительную документацию на товар, которая должна быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца (при наличии печати) с указанием его места нахождения и телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В подъезде дома в Саратове найден труп с переломанными костями
Медиацентр СГЮА стал победителем областного конкурса социальной рекламы
Мама Лизы Киселёвой с соратниками организовала флешмоб
В Саратовской области 31 декабря не будет выходным днем
В Минтруда объяснили разницу зарплат на предприятиях Саратовской области
ООО «КВС» напоминает о способах оплаты коммунальных услуг компании
Володин подвел итоги законодательной работы по защите дольщиков
В Саратовской области пройдет отбор среди школьников на телевизионную программу «Умники и умницы»
Саратовцам рассказали, как правильно выбрать духи
Начальник Росгвардии в Саратовской области получил звание генерал-майора
Чиновники Саратова объяснили, что будет с собаками из переполненного питомника МБУ «Дорстрой»
В Саратове на 14 часов ограничат парковку на улице Радищева
Энгельсские танцоры стали обладателями двух Гран-при всероссийского конкурса
В Саратовской области появятся четыре новых туристических события
Саратовцам рассказали, как избежать пожара
В новоузенской больнице умер избитый 51-летний мужчина
Прокуратура Татищевского района закрыла 100 сайтов, где учили нарушать закон
Саратовская область вошла в топ-10 регионов России по туризму
Институт «Проектмостореконструкция» получил переходящий штандарт за достигнутые успехи
Нерадивого отца из Перелюба лишили родительских прав на дочь
В Балакове пьяный мужчина украл из храма иконы и ювелирку
В Калининском районе при взрыве пострадал мужчина
Михаил Исаев рассказал, как должны выглядеть вывески в Саратове
Саратовцу на гидроцикле ограничили свободу за столкновение с каяком
Депутата в Пугачевском районе заподозрили в растрате дизтоплива