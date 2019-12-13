Саратовцам рассказали, как правильно выбрать духи

СЕГОДНЯ 15:41 2019-12-13T15:53:48+03:00

Нужно обращать внимание на информацию о товаре

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В преддверии новогодних праздников жители Саратовской области начинают выбирать подарки родным и близким. Одним из видов таких презентов являются духи.

Как рассказали «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре по Саратовской области, парфюм должен соответствовать требованиям Технического регламента и ГОСТа.

При покупке гражданину должны дать ознакомиться с ароматом на тестерах или прокапанных бумажках. Можно попросить проверить содержимое запечатанной коробки с духами и проверить работу самой аэрозольной упаковки.

На упаковке, этикетке, открытке или листе-вкладыше должно быть написано наименование и назначение продукции, кто является изготовителем и где находится эта организация, страна происхождения товара, его номинальное количество, срок годности, описание условия хранения и мер предосторожности, номер партии или код для идентификации, список ингредиентов или состав продукции, описание применения товара и что будет, если неправильно им воспользоваться.

Список ингредиентов может быть представлен либо на государственном языке, либо в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с использованием букв латинского алфавита.

Продавец по требованию потребителя обязан показать товарно-сопроводительную документацию на товар, которая должна быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца (при наличии печати) с указанием его места нахождения и телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU