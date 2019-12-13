Энгельсские танцоры стали обладателями двух гран-при Всероссийского конкурса

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-13T15:19:09+03:00

В состязании приняли участие более 70 коллективов

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В Саратове состоялся Всероссийский конкурс «Танцующий город».

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, в состязании приняли участие более 70 коллективов.

Театр танца «Эйлан», созданный на базе Детской школы искусств №5 Энгельсского района взял два гран-при за современный и эстрадный танец.

Теперь их ждет отборочный тур Национальной премии в области хореографического искусства «Танцующий мост», который состоится 14 декабря в городе Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU