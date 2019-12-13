2019-12-13T15:09:43+03:00
Общество

В Саратовской области появятся четыре новых туристических события

Они поступили в комитет по туризму вчера и теперь будут прорабатываться
Екатерина Семенова
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Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская поблагодарила губернатор Валерия Радаева за поддержку туристической отрасли в регионе.

На пресс-конференции в «КП-Саратов» она отметила, что Саратовская область — один из немногих регионов ПФО, где вообще разработана концепция развития туризма.

- Поддержка неоценима. Благодаря этому растут турпоток, появляется импульс для продвижения вперед. Все это на 95% заслуга Валерия Радаева, который нас продвигает, а мы подтягиваемся. Мы начинаем обучаться и повышать уровень, — заявила Бородянская.

Она отметила, что отрасль развивается. Например буквально вчера в комитет поступили четыре новых проекта по новым мероприятиям и событийному туризму

- Будем с ними работать, и как только сформируем, устроим презентацию. Таких мероприятий еще не было, они разного масштаба и рассчитаны на разные сезоны. Возможно, они станут точкой притяжения туристов из других регионов, — рассказала Виктория Бородянская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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