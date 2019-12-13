Саратовцам рассказали, как избежать пожара
Жителям Саратовской области рассказали, как избежать пожара.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, основными причинами возгораний являются неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация печного отопления и электрических сетей.
Не стоит давать детям спички, курить, лежа в постели, хранить горючие материалы и жидкости, баллоны с горючими газами вблизи нагревательных приборов.
Лучше не топить печь легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, дровами, чья длина превышает размеры топливника, а также не стоит этого делать при открытых дверях.
Нельзя пользоваться электроприборами с поврежденной изоляцией, утюгами, плитками и чайниками без несгораемых подставок, защищать сети самодельными предохранителями, а также включать несколько приборов большой мощности.
ИСТОЧНИК KP.RU