2019-12-13T15:41:23+03:00
Общество

Саратовцам рассказали, как избежать пожара

Лучше быть осторожными при обращении с огнем
Дарья Вострикова
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Жителям Саратовской области рассказали, как избежать пожара.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, основными причинами возгораний являются неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация печного отопления и электрических сетей.

Не стоит давать детям спички, курить, лежа в постели, хранить горючие материалы и жидкости, баллоны с горючими газами вблизи нагревательных приборов.

Лучше не топить печь легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, дровами, чья длина превышает размеры топливника, а также не стоит этого делать при открытых дверях.

Нельзя пользоваться электроприборами с поврежденной изоляцией, утюгами, плитками и чайниками без несгораемых подставок, защищать сети самодельными предохранителями, а также включать несколько приборов большой мощности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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