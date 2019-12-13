В новоузенской больнице умер избитый 51-летний мужчина

СЕГОДНЯ 14:52 2019-12-13T15:39:57+03:00

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В Новоузенском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели жителя села Куриловка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, сегодня, 13 декабря, 51-летнего мужчину с травмами головы госпитализировали в Новоузенскую районную больницу. Однако через некоторое время он скончался.

Причиной смерти, как установила судмедэкспертиза, стало кровоизлияние из-за тупой травмы головы.

По подозрению задержаны двое мужчин 22 и 26 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU