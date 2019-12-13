Саратовская область вошла в топ-10 регионов России по туризму

СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-13T15:35:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская рассказала о победах региона во всероссийских конкурсах в сфере туризма.

На пресс-конференции в «КП-Саратов» она сообщила, что в 2019 году область принимала участие в четырех всероссийских конкурсах: Russian Event Awards, «Диво России», «Туристический сувенир» и «Маршрут года».

При этом этапы разных уровней впервые прошли в городах региона. Национальный фестиваль «Туристический сувенир» в Саратове, окружные этапы Russian Event Awards — в Балакове и «Диво России» — в Энгельсе.

В национальном финале Russian Event Awards команда Саратовской области завоевала пять наград и заняла шестое место. По словам Виктории Бородянской, это «очень хорошо и очень круто».

.

Она напомнила, что по итогам 2018 года регион был на 16-м месте.

- Мы не только научились создавать продукт, но и позиционировать его. Будем двигаться дальше, наращивать потенциал и, может, еще продвинемся в рейтинге, — считает Виктория Бородянская.

В конкурсе «Диво России», где участники представляют видеоролики о родном крае, первое место в номинации «Туристические маршруты и экскурсии» завоевал ролик «Саратовская мозаика: от глуши до столицы Поволжья».

- Его срежиссировали и сняли наши ребята, они же стали актерами. За семь минут была рассказана вся история области. А в итоге победили даже профессиональные ролики. Впервые увидела, что жюри даже не спорили, а приняли единогласное решение. Мы очень этим гордимся, — заявила Виктория Бородянская.

Три проекта Саратовской области завоевали награды в конкурсе «Туристический сувенир», в том числе Гран-при. По словам Виктории Бородянской, лауреатов могло быть больше, но очень многие участники были заняты в организации, так как финал состоялся в Саратове, поэтому по этическим причинам не могли сами участвовать.

Председатель комитета отметила необычный факт: одним из победителей конкурса «Маршрут года» стал фестиваль ухи в Вольске. Оказалось, что организаторы сумели разработать целый маршрут к фестивалю.

Салават Сагаев, руководитель Саратовского туристического сервера, рассказал, что многие организаторы туристических мероприятий сначала недоумевают, зачем вообще участвовать в каких-то конкурсах. А побывав на них, отмечают, что это действительно было очень полезно.

- Когда мы выходим на серьезный рынок событийного туризма, то начинаем понимать, что далеко не все знаем в этой отрасли. Надо участвовать, чтобы учиться. На конкурсах мы видим, как ведется работа в других регионах. А вот когда научимся правильно себя презентовать, то к нам поедут туристы, желательно из других регионов, а лучше — из-за рубежа, — отметил он.

.

По его словам, участие в таких конкурсах помогает для многих создать задел на будущее, понять, какие задаются тренды.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть на канале «Транслятор» в YouTube

ИСТОЧНИК KP.RU