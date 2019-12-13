В Балакове пьяный мужчина украл из храма иконы и ювелирку
В Балакове Саратовской области полиция поймала 36-летнего подозреваемого в краже из храма.
- Злоумышленник сломал оконную раму строящегося на Минской улице храма и вытащил оттуда иконы, церковную утварь и ювелирные изделия на сумму более 50 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по региону.
Фото ГУ МВД по Саратовской области
Сотрудники МУ МВД России «Балаковское» оперативно поймали подозреваемого. В этом им сильно помогли эксперты-криминалисты, которые установили злоумышленника с помощью оставленных им отпечатков пальцев.
Сам задержанный рассказал, что в момент преступления был пьян и продать похищенное не успел. В отношении него возбудили уголовное дело.
Руководство ГУ МВД по Саратовской области решило поощрить полицейских, раскрывших дело.
ИСТОЧНИК KP.RU