2019-12-13T13:34:12+03:00
Происшествия

В Балакове пьяный мужчина украл из храма иконы и ювелирку

Руководство ГУ МВД поощрит полицейских, раскрывших дело
Ольга Симонова
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Фото ГУ МВД по Саратовской областиФото ГУ МВД по Саратовской области
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В Балакове Саратовской области полиция поймала 36-летнего подозреваемого в краже из храма.

- Злоумышленник сломал оконную раму строящегося на Минской улице храма и вытащил оттуда иконы, церковную утварь и ювелирные изделия на сумму более 50 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по региону.

Фото ГУ МВД по Саратовской области

Фото ГУ МВД по Саратовской области

Сотрудники МУ МВД России «Балаковское» оперативно поймали подозреваемого. В этом им сильно помогли эксперты-криминалисты, которые установили злоумышленника с помощью оставленных им отпечатков пальцев.

Сам задержанный рассказал, что в момент преступления был пьян и продать похищенное не успел. В отношении него возбудили уголовное дело.

Руководство ГУ МВД по Саратовской области решило поощрить полицейских, раскрывших дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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