В Калининском районе при взрыве пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-13T13:24:56+03:00

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В Калининском районе Саратовской области сегодня, 13 декабря, произошел хлопок баллона.

- ЧП случилось в частном одноэтажном доме в поселке Песчаный, предварительно, в результате утечки газовоздушной смеси, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

В доме разрушилась межкомнатная перегородка, пострадал хозяин квартиры, у него ожоги головы и кистей рук 8%. Мужчину госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU