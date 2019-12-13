В Калининском районе при взрыве пострадал мужчина
Хозяина квартиры госпитализировали с ожогами
Фото ГУ МЧС по Саратовской области
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В Калининском районе Саратовской области сегодня, 13 декабря, произошел хлопок баллона.
- ЧП случилось в частном одноэтажном доме в поселке Песчаный, предварительно, в результате утечки газовоздушной смеси, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
В доме разрушилась межкомнатная перегородка, пострадал хозяин квартиры, у него ожоги головы и кистей рук 8%. Мужчину госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU