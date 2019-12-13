Михаил Исаев рассказал, как должны выглядеть вывески в Саратове
Он разместил информацию в соцсетях
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Сегодня, 13 декабря, мэр Саратова Михаил Исаев рассказал в своем профиле соцсети Instagram, как должны выглядеть вывески в городе.
- Для удобства упростили сложный документ, собрав все самое важное на нескольких слайдах. Сохраняйте себе и делитесь с теми, кому это актуально, — написал мэр.
Глава города отметил, что поручил главам районных администраций подготовить буклеты и распространить среди предпринимателей.
Получить подробную консультацию можно в комитете по архитектуре по адресу: проспект Кирова, 29, кабинет 7, или по телефону: 79-75-10.
ИСТОЧНИК KP.RU