Михаил Исаев рассказал, как должны выглядеть вывески в Саратове

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-13T15:24:32+03:00

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Сегодня, 13 декабря, мэр Саратова Михаил Исаев рассказал в своем профиле соцсети Instagram, как должны выглядеть вывески в городе.

- Для удобства упростили сложный документ, собрав все самое важное на нескольких слайдах. Сохраняйте себе и делитесь с теми, кому это актуально, — написал мэр.

Глава города отметил, что поручил главам районных администраций подготовить буклеты и распространить среди предпринимателей.

Получить подробную консультацию можно в комитете по архитектуре по адресу: проспект Кирова, 29, кабинет 7, или по телефону: 79-75-10.

ИСТОЧНИК KP.RU