2019-12-13T15:23:34+03:00
Происшествия

Саратовцу на гидроцикле ограничили свободу за столкновение с каяком

Мужчину ослепило солнце
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал 38-летнего саратовца виновным в нарушении ПДД, которое повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 12 августа мужчина ехал на гидроцикле в запрещенной зоне. Он не так давно водил суда, поэтому не особо тщательно смог проследить за остановкой. Гражданина ослепило солнце, он решил не сбрасывать скорость до минимальной и влетел в каяк, которого раньше не видел.

В судне находился мужчина, который пострадал.

Нерадивому водителю назначили год ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовцам рассказали, как правильно выбрать духи
Начальник Росгвардии в Саратовской области получил звание генерал-майора
Чиновники Саратова объяснили, что будет с собаками из переполненного питомника МБУ Дорстрой
В Саратове на 14 часов ограничат парковку на улице Радищева
Энгельсские танцоры стали обладателями двух гран-при Всероссийского конкурса
В Саратовской области появятся четыре новых туристических события
Саратовцам рассказали, как избежать пожара
В новоузенской больнице умер избитый 51-летний мужчина
Прокуратура Татищевского района закрыла 100 сайтов, где учили нарушать закон
Саратовская область вошла в топ-10 регионов России по туризму
Институт «Проектмостореконструкция» получил переходящий штандарт за достигнутые успехи
Нерадивого отца из Перелюба лишили родительских прав на дочь
В Балакове пьяный мужчина украл из храма иконы и ювелирку
В Калининском районе при взрыве пострадал мужчина
Михаил Исаев рассказал, как должны выглядеть вывески в Саратове
Саратовцу на гидроцикле ограничили свободу за столкновение с каяком
Депутата в Пугачевском районе заподозрили в растрате дизтоплива