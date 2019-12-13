Саратовцу на гидроцикле ограничили свободу за столкновение с каяком
Суд признал 38-летнего саратовца виновным в нарушении ПДД, которое повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 12 августа мужчина ехал на гидроцикле в запрещенной зоне. Он не так давно водил суда, поэтому не особо тщательно смог проследить за остановкой. Гражданина ослепило солнце, он решил не сбрасывать скорость до минимальной и влетел в каяк, которого раньше не видел.
В судне находился мужчина, который пострадал.
Нерадивому водителю назначили год ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU