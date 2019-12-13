Саратовцу на гидроцикле ограничили свободу за столкновение с каяком

СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-13T15:23:34+03:00

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Суд признал 38-летнего саратовца виновным в нарушении ПДД, которое повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 12 августа мужчина ехал на гидроцикле в запрещенной зоне. Он не так давно водил суда, поэтому не особо тщательно смог проследить за остановкой. Гражданина ослепило солнце, он решил не сбрасывать скорость до минимальной и влетел в каяк, которого раньше не видел.

В судне находился мужчина, который пострадал.

Нерадивому водителю назначили год ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU