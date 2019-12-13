2019-12-13T14:29:14+03:00
Происшествия

Депутата в Пугачевском районе заподозрили в растрате дизтоплива

По версии следствия, он слил его с грузовика, на котором работал
Екатерина Семенова
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В Саратовской области возбуждено уголовное дело против депутата одного из муниципальных образований Перелюбского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в растрате.

Житель Перелюбского района работает водителем грузовика в коммерческой фирме и также является депутатом.

На мужчину возложена полная материальная ответственность за имущество, принадлежащее организации. Однако с июля по октябрь 2019 года он, по версии следствия, похитил более 500 литров дизельного топлива, которым была заправлена машина. Он продал его за 11 880 рублей и потратил деньги. Сумма ущерба организации превысила 27 тыс. рублей.

Преступление было выявлено полицией Пугачевского района.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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