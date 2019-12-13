В Саратове пенсионерки переломали руки в ДТП автобуса с легковушкой

СЕГОДНЯ 13:08 2019-12-13T13:08:05+03:00

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В Саратове сегодня, 13 декабря, автобус №53 врезался в Renault Duster.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла напротив дома №339 на Большой Горной улице около 12:40.

По данным облспаса, в результате ДТП госпитализированы две пенсионерки — пассажирки автобуса, у них переломы. На месте также работал Центр медицины катастроф.

По предварительным данным, в аварии виноват водитель автобуса, который не соблюдал дистанцию и врезался в зад легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU