В Саратове пенсионерки переломали руки в ДТП автобуса с легковушкой
Авария произошла на Большой Горной
Фото облспаса
Изменить размер текста:
В Саратове сегодня, 13 декабря, автобус №53 врезался в Renault Duster.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла напротив дома №339 на Большой Горной улице около 12:40.
По данным облспаса, в результате ДТП госпитализированы две пенсионерки — пассажирки автобуса, у них переломы. На месте также работал Центр медицины катастроф.
По предварительным данным, в аварии виноват водитель автобуса, который не соблюдал дистанцию и врезался в зад легковушки.
ИСТОЧНИК KP.RU