2019-12-13T13:08:05+03:00
Происшествия

В Саратове пенсионерки переломали руки в ДТП автобуса с легковушкой

Авария произошла на Большой Горной
Ольга Симонова
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Фото облспасаФото облспаса
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В Саратове сегодня, 13 декабря, автобус №53 врезался в Renault Duster.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла напротив дома №339 на Большой Горной улице около 12:40.

По данным облспаса, в результате ДТП госпитализированы две пенсионерки — пассажирки автобуса, у них переломы. На месте также работал Центр медицины катастроф.

По предварительным данным, в аварии виноват водитель автобуса, который не соблюдал дистанцию и врезался в зад легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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