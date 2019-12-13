Виновник смертельного ДТП из Балакова выплатит 400 тыс. рублей морального вреда
Суд обязал 61-летнего балаковца выплатить компенсацию морального вреда как виновника смертельной аварии.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 28 мая около 13:20 мужчина ехал на колесном экскаваторе, который принадлежит акционерному обществу.
Он двигался задним ходом на проезжей части улицы Комарова и сбил женщину, которая скончалась на месте.
Гражданина обязали провести семь месяцев в колонии-поселения и лишили прав на год.
Сын потерпевшей обратился в суд с иском взыскать 2 млн рублей за моральный вред, однако эту сумму снизили до 400 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU