2019-12-13T14:18:15+03:00
Происшествия

Виновник смертельного ДТП из Балакова выплатит 400 тыс. рублей морального вреда

Мужчина сбил пешехода
Дарья Вострикова
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Суд обязал 61-летнего балаковца выплатить компенсацию морального вреда как виновника смертельной аварии.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 28 мая около 13:20 мужчина ехал на колесном экскаваторе, который принадлежит акционерному обществу.

Он двигался задним ходом на проезжей части улицы Комарова и сбил женщину, которая скончалась на месте.

Гражданина обязали провести семь месяцев в колонии-поселения и лишили прав на год.

Сын потерпевшей обратился в суд с иском взыскать 2 млн рублей за моральный вред, однако эту сумму снизили до 400 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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