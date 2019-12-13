В Москве обсудили развитие национальной системы квалификаций России

СЕГОДНЯ 12:31 2019-12-13T14:08:00+03:00

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5 декабря 2019 года под эгидой Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, в Москве прошел V Всероссийский форум «Национальная система квалификаций России».

В Форуме участвовали представители федеральных и региональных государственных органов власти, образовательных и экспертных организаций, крупных компаний, советов по профессиональным квалификациям и центров оценки квалификаций — всего более 2 тыс. человек.

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Программа форума включала несколько панельных сессий, поднимающих вопросы рынка труда и признания квалификаций, образования в системе национальных квалификаций. Основными спикерами Форума выступили федеральные министры.

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Активное участие в Форуме приняла заведующий кафедрой управления персоналом Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Наталья Моисеенко. Она отметила, что Форум является знаковым мероприятием, так как обсуждение охватывает весь спектр стратегических направлений развития национальной системы квалификаций: влияние цифровых технологий на рынок труда, отраслевое и пространственное развитие института оценки квалификаций, управление содержанием профессионального образования на основе принятых профстандартов, совершенствование подготовки кадров на основе изменения трудовых функций, жизненный цикл новых профессий, правовые механизмы признания квалификаций на международном рынке труда.

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Ключевым мероприятием Форума стало заседание Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, по итогам которого был сформирован проект стратегии развития национальной системы квалификаций до 2030 года, который будет направлен Президенту РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU