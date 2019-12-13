Лыжные базы Саратовской области ждут снега

СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-13T10:11:38+03:00

Пока открылись парк в Хвалынске и база в Саратове

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Сегодня, 13 декабря, в пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов» прошла пресс-конференция, посвященная зимнему отдыху 2019-2020 годов в Саратовской области.

- Сейчас в топ вышли горнолыжные курорты. Например, в парк-отеле «Хвалынский» открылись новые спа, можно покататься на сибирских хаски. Они уже с 30 ноября запустили спуск. В Саратове два спуска открыты на базе «Роща», остальные базы ждут снега, — рассказала председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская.

Она также отметила, что популярностью пользуется зимняя рыбалка. В регионе объектов для этого увлечения — 50. Половина из них — турбазы, остальное — частные пруды.

Такое развлечение как охота привлекает туристов из других регионов.

Пользуются популярностью и экскурсионные программы, 70 программ в течение зимы адаптированы под семейный отдых с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU