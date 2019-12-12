2019-12-12T20:13:52+03:00
Происшествия

Водитель грузовика «Красное и Белое» погиб в ДТП с двумя авто под Энгельсом

Еще один водитель госпитализирован
Екатерина Семенова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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В Энгельсском районе Саратовской области вечером 12 декабря столкнулись два грузовика и легковушка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 17:30 в районе села Красный Яр.

Там столкнулись грузовой автомобиль Isuzu «Красное и Белое», легковушка Toyota Avensis и ГАЗ САЗ-3507.

54-летний водитель фуры Isuzu погиб на месте. Его дело из кабины пришлось деблокировать спасателям. 53-летний водитель иномарки госпитализирован.

По предварительной версии, мужчина за рулем легковушки превысил скорость и столкнулся с попутным автомобилем ГАЗ. От удара грузовик вылетел на встречную полосу, где врезался в Isuzu. Иномарка перевернулась на крышу.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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