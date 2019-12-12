Водитель грузовика «Красное и Белое» погиб в ДТП с двумя авто под Энгельсом
В Энгельсском районе Саратовской области вечером 12 декабря столкнулись два грузовика и легковушка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 17:30 в районе села Красный Яр.
Там столкнулись грузовой автомобиль Isuzu «Красное и Белое», легковушка Toyota Avensis и ГАЗ САЗ-3507.
54-летний водитель фуры Isuzu погиб на месте. Его дело из кабины пришлось деблокировать спасателям. 53-летний водитель иномарки госпитализирован.
По предварительной версии, мужчина за рулем легковушки превысил скорость и столкнулся с попутным автомобилем ГАЗ. От удара грузовик вылетел на встречную полосу, где врезался в Isuzu. Иномарка перевернулась на крышу.
Фото ГИБДД по Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU