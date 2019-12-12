Адреса подвоза воды жителям Заводского района
Питьевую воду привезут Фабричную, Огородную и 1-ю Пионерскую
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Для жителей Заводского района Саратова организован подвоз питьевой воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, в котельные ПАО «Т Плюс» на Южную, 38, Огородную, 91 и Карьерную, 5 будут подвозить техническую воду.
Питьевая вода буде доставляться цистернами ООО «КВС» на Фабричную, 2 (Противотуберкулезный диспансер), Огородную, 33а (Областная детская инфекционная больница).
В данный момент питьевая вода находится по адресу: 1-я Пионерская, 61/67.
ИСТОЧНИК KP.RU