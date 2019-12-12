В Балаковском районе пенсионерку поселили в здание колхоза с рухнувшим потолком

СЕГОДНЯ 16:28 2019-12-12T17:03:04+03:00

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В Балаковском районе Саратовской области начата проверка по факту проживания пожилой женщины в непригодном помещении.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, проверка начата после информации на федеральном канале.

Установлено, что 76-летняя Тамара Петрова вынуждена жить в здании бывшей администрации колхоза в поселке Новониколаевский. Жилье ей было предоставлено временно, однако никаких действий по переселению не принимается. Также женщине не выделяют средства на ремонт.

При этом жить в доме невозможно — стены отсырели и пошли трещинами, крыша протекает, в одной из комнат рухнул потолок.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дела, затребована документация. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Дело находится на контроле в федеральном СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU