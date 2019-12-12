В Балаковском районе пенсионерку поселили в здание колхоза с рухнувшим потолком
В Балаковском районе Саратовской области начата проверка по факту проживания пожилой женщины в непригодном помещении.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, проверка начата после информации на федеральном канале.
Установлено, что 76-летняя Тамара Петрова вынуждена жить в здании бывшей администрации колхоза в поселке Новониколаевский. Жилье ей было предоставлено временно, однако никаких действий по переселению не принимается. Также женщине не выделяют средства на ремонт.
При этом жить в доме невозможно — стены отсырели и пошли трещинами, крыша протекает, в одной из комнат рухнул потолок.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дела, затребована документация. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Дело находится на контроле в федеральном СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU