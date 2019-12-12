2019-12-12T16:38:40+03:00
Общество

Назначен заместитель прокурора Саратовской области

Им стал уроженец Саратова Андрей Корноваров
Екатерина Семенова
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Андрей КорноваровАндрей Корноваров
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Назначен новый заместитель прокурора Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, им стал 50-летний Андрей Корноваров.

Он родился в Саратове, имеет высшее юридическое образование. Начал работу следователем прокуратуры Ленинского района в 1994 году. Дослужился до прокурора Заводского района.

По итогам работы неоднократно поощрялся Генеральным прокурором России и прокурором области. Имеет награду — нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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