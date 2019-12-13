В Саратовской области в пятницу похолодает
Температура днем опустится до -3…-8 градусов, в Левобережье — до -13
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В Саратовской области сегодня, 13 декабря, не ожидается снега и похолодает.
- Температура днем опустится до −3…−8 градусов, в Левобережье — до −13, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
В целом по области прогнозируется облачная с прояснениями погода без осадков.
Утром местами будет туман с видимостью 500–1000 метров, изморозь и гололедица.
Ветер подует с востока и юго-востока со скоростью 3–8 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU