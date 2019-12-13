2019-12-13T06:16:25+03:00
Общество

В Саратовской области в пятницу похолодает

Температура днем опустится до -3…-8 градусов, в Левобережье — до -13
Ольга Симонова
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В Саратовской области сегодня, 13 декабря, не ожидается снега и похолодает.

- Температура днем опустится до −3…−8 градусов, в Левобережье — до −13, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

В целом по области прогнозируется облачная с прояснениями погода без осадков.

Утром местами будет туман с видимостью 500–1000 метров, изморозь и гололедица.

Ветер подует с востока и юго-востока со скоростью 3–8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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