В Ершове мужчину задержали за жестокое убийство сожительницы
Женщина умерла от потери крови и разрыва печени
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В Ершове Саратовской области мужчину заподозрили в убийстве сожительницы.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 31-летней женщины было найдено 10 декабря в частном доме на улице Западная.
Причиной смерти, как установили эксперты, стали: тупая травма спины, разрыв печени и массивная потеря крови.
Возбуждено уголовное дело. Задержан 49-летний сожитель погибшей.
ИСТОЧНИК KP.RU