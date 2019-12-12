Панков: Володин призвал прекратить «парламентский туризм»

СЕГОДНЯ 14:32 2019-12-12T15:54:49+03:00

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Государственная дума по предложению руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова отменила намеченную на начало января поездку депутатов в Австралию, стоимость которой составляет 5,5 млн рублей. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

- Володин запретил смотреть кенгуру в Австралии. Прекратить «парламентский туризм». Спикер просил поддержать предложение Неверова — руководителя фракции «Единая Россия». Неверов сказал, что депутаты от фракции отказываются ехать в Австралию. Затем это сделали ЛДПР и эсеры. От КПРФ Коломейцев сопротивлялся снимать депутатов. Но Зюганов, видя политический провал, снял их с поездки. Так что кенгуру желающие могут посмотреть у нас в стране, в зоопарке, — пишет Панков.

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Также депутат рассказал о других событиях сегодняшнего пленарного заседания федерального парламента.

- Перед пленарным заседанием с Зюгановым обсудили его поездку в Китай. Обменялись и работой оппозиции в области. Поддержки шародурам нет. Кое-какие темы были озвучены еще. Сегодня выступление лидеров фракций. Жириновский рассказал о смутном времени. Были разные времена. Он вспомнил и о принятии Конституции страны. Его депутаты подарили ему корзинку, со стороны похожую на зайца. Вот те заяц, без яиц. В смысле не курица. Торчащие уши говорят о юбилее фракции, — предположил депутат.

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ИСТОЧНИК KP.RU