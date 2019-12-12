2019-12-12T14:22:23+03:00
Происшествия

Днем в Саратове двое мужчин пытались затащить ребенка в автомобиль

Мать девочки просит очевидцев, которые проезжали на машинах по улице Гвардейская, помочь записями с видеорегистраторов
Ольга Симонова
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В Саратове на 15-летнюю девочку на улице вчера днем, 11 декабря, напали двое незнакомцев.

- Это случилось в 14:30 на Гвардейской улице, 42а. Двое мужчин кавказской национальности пытались затащить мою дочь в машину, предположительно, золотистую Lada Granta, — рассказала мать потерпевшей девочки.

Корреспондент «КП-Саратов» связался со знакомой этой семьи Светланой, которая сообщила, что потерпевшая Кристина учится в школе №100 на 6-й Дачной, в девятом классе, а живет на 7-й Дачной.

- Там примерно 20 минут ходьбы, они пешком с подругой ходят до 7-й Дачной, а дальше одноклассница садится на трамвай, а Кристина идет домой. Вот она как раз у магазина на Гвардейской, 42а краем глаза увидела, что к ней начали идти мужчины возрастом за 30 где-то. Она успела только скинуть подружке SOS, что к ней подошли, и телефон сел, — поведала Светлана.

Дальше могло быть хуже, если бы женщины, которые не гуляли там рядом с детьми, не спугнули бы злоумышленников.

- Они начали кричать ей «Девочка, убегай!», Кристина смогла вырваться. Еще одна женщина проводила ее до остановки и посадила на маршрутку №46, и она поехала к маме, домой идти уже боялась, потому что мужчины там до сих пор стояли, — рассказала знакомая семьи.

Теперь подросток находится в тяжелом эмоциональном состоянии и говорит, что гулять больше не пойдет, до школы и обратно ее отвозят родители.

Между тем заявление в полицию написано, участковый в курсе случившегося. Мать несовершеннолетней просит помощи у водителей, машины которых в 14:30 проезжали у магазинов «Дубки» и «IceBeer» на Гвардейской, 42а, в надежде, что видеорегистраторы запечатлели злоумышленников.

Если вы проезжали в это время в районе 7-й Дачной, улицы Гвардейская, и у вас осталась запись видеорегистратора, пришлите ее на электронную почту «КП-Саратов» по адресу: saratov.kp@yandex.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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