2019-12-12T13:17:47+03:00
Происшествия

Разборки с битами на Кумысной поляне закончились смертью мужчины

Стали известны подробности убийства в Заводском районе
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова арестован обвиняемый в смерти 31-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, причиной гибели стала тупая травма головы, перелом костей черепа и кровоизлияние в мозг.

Напомним, тело было найдено 9 декабря в квартире дома на улице Азина. По подозрению в убийстве задержан 40-летний местный житель.

Следствие считает, что днем 8 декабря мужчины поссорились на Кумысной поляне. 40-летний несколько раз ударил оппонента деревянной битой по голове, спине и ноге. После этого злоумышленник скрылся, а потерпевший вместе с приятелем сумел добраться к нему домой, где и скончался утром 10 декабря.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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