Разборки с битами на Кумысной поляне закончились смертью мужчины
В Заводском районе Саратова арестован обвиняемый в смерти 31-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, причиной гибели стала тупая травма головы, перелом костей черепа и кровоизлияние в мозг.
Напомним, тело было найдено 9 декабря в квартире дома на улице Азина. По подозрению в убийстве задержан 40-летний местный житель.
Следствие считает, что днем 8 декабря мужчины поссорились на Кумысной поляне. 40-летний несколько раз ударил оппонента деревянной битой по голове, спине и ноге. После этого злоумышленник скрылся, а потерпевший вместе с приятелем сумел добраться к нему домой, где и скончался утром 10 декабря.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU