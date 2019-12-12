2019-12-12T12:55:30+03:00
Происшествия

В Энгельсе случилось тройное ДТП с троллейбусом

Пострадала водительница Hyundai Accent
Ольга Симонова
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Фото областной ГИБДДФото областной ГИБДД
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В Энгельсе сегодня днем, 12 декабря, случилось тройное ДТП.

- У дома №3 по проспекту Строителей около 12:30 столкнулись троллейбус №14, Kia и Hyundai Accent, — сообщила «КП-Саратов» старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по Саратовской области, капитан полиции Виктория Вещеулова.

В результате ДТП пострадала девушка за рулем Accent, после осмотра ее отпустили. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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