В Энгельсе случилось тройное ДТП с троллейбусом
Пострадала водительница Hyundai Accent
Фото областной ГИБДД
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В Энгельсе сегодня днем, 12 декабря, случилось тройное ДТП.
- У дома №3 по проспекту Строителей около 12:30 столкнулись троллейбус №14, Kia и Hyundai Accent, — сообщила «КП-Саратов» старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по Саратовской области, капитан полиции Виктория Вещеулова.
В результате ДТП пострадала девушка за рулем Accent, после осмотра ее отпустили. Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU