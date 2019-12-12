В Балашове женщина обматерила соседа из-за клубники и попала под штраф

СЕГОДНЯ 10:46 2019-12-12T11:08:14+03:00

Причиной ссоры стал забор на спорной территории

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В Балашове Саратовской области 49-летнюю местную жительницу оштрафовали за нецензурную брань.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, потерпевшим от оскорблений стал 56-летний сосед.

Оказалось, что 19 октября они повздорили из-за земельного участка. По словам женщины, мужчина установил забор на спорной территории, а также повредил ее посадки клубники.

В присутствии других лиц гражданка нецензурно выразилась в адрес потерпевшего.

Было возбуждено административное дело. Женщину оштрафовали на тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU