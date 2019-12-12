В Балашове женщина обматерила соседа из-за клубники и попала под штраф
Причиной ссоры стал забор на спорной территории
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В Балашове Саратовской области 49-летнюю местную жительницу оштрафовали за нецензурную брань.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, потерпевшим от оскорблений стал 56-летний сосед.
Оказалось, что 19 октября они повздорили из-за земельного участка. По словам женщины, мужчина установил забор на спорной территории, а также повредил ее посадки клубники.
В присутствии других лиц гражданка нецензурно выразилась в адрес потерпевшего.
Было возбуждено административное дело. Женщину оштрафовали на тысячу рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU